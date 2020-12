Grande Fratello Vip 5, svelati i nomi di 5 nuovi vipponi in procinto di entrare (Di mercoledì 2 dicembre 2020) nuovi concorrenti stanno entrando al Grande Fratello Vip 5 e nelle ultime ore sono stati svelati ben 5 nomi, che probabilmente faranno il loro ingresso durante la puntata del 7 dicembre. A rivelare i nomi è stato il settimanale Chi. I nomi dei 5 nuovi concorrenti che stanno per varcare la porta rossa nuovi vipponi stanno arrivando al GF Vip 5 come aveva già anticipato Alfonso Signorini di recente. Oltre a Cristiano Malgioglio, che ha varcato la porta rossa il 30 novembre facendo credere ai vipponi di essere una guest star, nei prossimi giorni altri personaggi più o meno noti faranno il loro ingresso. Non è chiaro se i primi 5 entreranno durante la puntata di venerdì 4 dicembre o in quella di lunedì 7 ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 2 dicembre 2020)concorrenti stanno entrando alVip 5 e nelle ultime ore sono statiben 5, che probabilmente faranno il loro ingresso durante la puntata del 7 dicembre. A rivelare iè stato il settimanale Chi. Idei 5concorrenti che stanno per varcare la porta rossastanno arrivando al GF Vip 5 come aveva già anticipato Alfonso Signorini di recente. Oltre a Cristiano Malgioglio, che ha varcato la porta rossa il 30 novembre facendo credere aidi essere una guest star, nei prossimi giorni altri personaggi più o meno noti faranno il loro ingresso. Non è chiaro se i primi 5 entreranno durante la puntata di venerdì 4 dicembre o in quella di lunedì 7 ...

QuiMediaset_it : La programmazione di #Canale5 a #dicembre #GFVIP: tre nuove puntate in onda per 3 venerdì consecutivi, il 4, l’11 e… - GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare la Casa di Grande Fratello è... PATRIZIA! #GFVIP - GrandeFratello : Abbiamo ufficialmente comunicato ai nostri VIP che questa edizione di Grande Fratello continuerà... fino a Febbraio… - luigiscortecci : RT @CaioGCM: Il #Governo 'vuole evitare la tradizionale socialità natalizia'. Siamo oltre il Grande Fratello di Orwell. Siamo oltre #1984 #… - Valenti67828562 : @mrcprovacitu Ma non era il grande fratello vip quest'edizione??? (a parte qualcuno) (parlo solo dei nuovi) -