Francesca Favotto | rinascere quando l’amore muore

(Di mercoledì 2 dicembre 2020)ha un sorriso luminoso, degli occhi curiosi e un’eredità pesante sulle spalle, quella di un amore condiviso con un tumore per quattordici lunghi anni. Era difficile, quasi impossibile, immaginaresenza il suo Teo (Matteo Losa, qui ne abbiamo raccontato la storia) e il contrario, ogni progetto dell’uno diventava immediatamente quello dell’altro, simbiotici, pazzamente innamorati, ma anche disperatamente consapevoli di quel mostro che continuava a crescere e che si stava mangiando pezzo dopo pezzo quel meraviglioso ragazzo. Eppure ci hanno creduto, ci hanno sperato in un miracolo, centimetro dopo centimetro, mese dopo mese, ogni giorno in più lo hanno vissuto come un dono, lo stesso lockdown è stato forse l’ultimo “regalo”, se così possiamo chiamarlo, che il mondo ha voluto fare a questo grande guerriero, due ...