Formula 1 - Russell al posto di Hamilton al GP del Sakhir (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Adesso è ufficiale: George Russell prenderà il posto di Lewis Hamilton nel Gran Premio del Sakhir di domenica prossima. Per il pilota inglese si presenta l'opportunità di dimostrare tutto il suo talento a bordo della Mercedes W11, sostituendo temporaneamente il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, risultato positivo al coronavirus. L'accordo con la Williams. Russell fa già parte della famiglia Mercedes ed è andato vicino a prendere il posto di Bottas nel team campione del mondo lo scorso anno, salvo poi rimanere in Williams e doversi accontentare di guidare le Frecce d'Argento solo in sessioni di test. Dopo l'annuncio della positiva al coronavirus da parte di Hamilton, la Mercedes ha chiesto in prestito Russell per la gara ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Adesso è ufficiale: Georgeprenderà ildi Lewisnel Gran Premio deldi domenica prossima. Per il pilota inglese si presenta l'opportunità di dimostrare tutto il suo talento a bordo della Mercedes W11, sostituendo temporaneamente il sette volte campione del mondo Lewis, risultato positivo al coronavirus. L'accordo con la Williams.fa già parte della famiglia Mercedes ed è andato vicino a prendere ildi Bottas nel team campione del mondo lo scorso anno, salvo poi rimanere in Williams e doversi accontentare di guidare le Frecce d'Argento solo in sessioni di test. Dopo l'annuncio della positiva al coronavirus da parte di, la Mercedes ha chiesto in prestitoper la gara ...

