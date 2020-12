Focolaio Covid all'ospedale di Lodi: 30 contagiati (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Lodi, 2 dicembre 2020 - Doppio Focolaio all'interno dell'ospedale Maggiore di Lodi: 30 i contagiati in due reparti considerati 'verdi', liberi dal coronavirus. A causa della 'pressione' legata all'... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 2 dicembre 2020), 2 dicembre 2020 - Doppioall'interno dell'Maggiore di: 30 iin due reparti considerati 'verdi', liberi dal coronavirus. A causa della 'pressione' legata all'...

Fiorentina, filtra preoccupazione per nuovi eventuali casi Covid: domani l’esito dei tamponi ... fondamento apparse oggi su vari fonti di informazione in merito a presunti focolai e contagi da parte ...

Covid: in Italia si lavora al vaccino su varianti del virus

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - Dopo la prima generazione, ormai vicina all'approvazione da parte delle agenzie regolatorie, dei vaccini contro il Covid-19, si cominciano ... e quelle comparse nei focolai ...

