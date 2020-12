Flavio Briatore, bomba sull’ex della Gregoraci: “Vuole rivedere gli accordi del divorzio, è nero dalla rabbia” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Nonostante non sia un concorrente del GF Vip e non abbia mai messo piede nella casa più spiata d’Italia, Flavio Briatore è un protagonista involontario di questa edizione del reality. L’imprenditore è stato nominato da diversi gieffini, da Patrizia De Blanck e Giulia Salemi, fino all’ex, Elisabetta Gregoraci. E proprio con lei l’uomo sarebbe arrabbiato, o almeno questo è quello che riporta il settimanale Nuovo. Secondo il magazine di Signoretti l’ex marito della gieffina sarebbe anche pronto a rivedere alcuni accordi del divorzio (che sia il contratto segreto di cui ha parlato anche Signorini?). Il motivo della rabbia di Flavio? Pare sia legato al rapporto tra EliGreg e Pretelli, ma anche alle discussioni in cui viene fatto il suo ... Leggi su biccy (Di giovedì 3 dicembre 2020) Nonostante non sia un concorrente del GF Vip e non abbia mai messo piede nella casa più spiata d’Italia,è un protagonista involontario di questa edizione del reality. L’imprenditore è stato nominato da diversi gieffini, da Patrizia De Blanck e Giulia Salemi, fino all’ex, Elisabetta. E proprio con lei l’uomo sarebbe arrabbiato, o almeno questo è quello che riporta il settimanale Nuovo. Secondo il magazine di Signoretti l’ex maritogieffina sarebbe anche pronto aalcunidel(che sia il contratto segreto di cui ha parlato anche Signorini?). Il motivorabbia di? Pare sia legato al rapporto tra EliGreg e Pretelli, ma anche alle discussioni in cui viene fatto il suo ...

