Epidemia in Russia | Putin | vaccinazione di massa da settimana prossima

LEGGI ANCHE: Covid, immagini da film horror nell'ospedale di Resita FOTO Covid, britannici e americani si vaccineranno prima degli europei: perché? Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato di cominciare la vaccinazione di massa contro il Covid-19 in Russia alla fine della settimana prossima. "Cominciate", ha detto Putin alla vice premier Tatiana Golikova. Lo riporta L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Vladimir Putin, presidente russo, ha dato disposizioni affinché parta, dalla prossima settimana, la vaccinazione di massa contro il Covid-19.

