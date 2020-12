Dpcm, Speranza sul Natale: “Limitati anche gli spostamenti tra i comuni” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Roberto Speranza, ministro della Salute, sta illustrando in questi minuti al Senato il nuovo Dpcm che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte firmerà nelle prossime ore. C’è moltissima attesa per questo Dpcm, l’ultimo del 2020, visto che riguarderà le misure di prevenzione del Covid-19 per le festività di Natale e Capodanno. Natale e Capodanno al tempo del Covid-19 “Con il nuovo Dpcm dobbiamo continuare con misure chiare e rigorose. Bisogna limitare gli spostamenti e ridurre i contatti. Le prossime festività vanno affrontate con estrema serietà se non vogliamo nuove, pesanti chiusure tra gennaio e febbraio“, sono queste le parole del ministro Speranza mentre chiarisce i punti cardine del prossimo Dpcm. Il nodo ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Roberto, ministro della Salute, sta illustrando in questi minuti al Senato il nuovoche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte firmerà nelle prossime ore. C’è moltissima attesa per questo, l’ultimo del 2020, visto che riguarderà le misure di prevenzione del Covid-19 per le festività die Capodanno.e Capodanno al tempo del Covid-19 “Con il nuovodobbiamo continuare con misure chiare e rigorose. Bisogna limitare glie ridurre i contatti. Le prossime festività vanno affrontate con estrema serietà se non vogliamo nuove, pesanti chiusure tra gennaio e febbraio“, sono queste le parole del ministromentre chiarisce i punti cardine del prossimo. Il nodo ...

