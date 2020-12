DIRETTA Dortmund-Lazio | segui la partita LIVE

Leggi su serieanews

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Gara impegnativa per lache affronta in Germania il Borussia, gara cruciale per il prosieguo del cammino in Champions. Ladi Inzaghi è ad un passo dal sogno qualificazione. La sfida di stasera contro il Borussiarappresenta uno spartiacque importante per il prosieguo della stagione biancoceleste. Anche un pareggio, di fatto, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.