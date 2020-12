Dialogo tra Montalbano e Catarella sul cambio di colori

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) La pandimia eri divinnata urdinaria commo na simmanata di laburi ma si vittiva che la ginta eri stanche di chella vite che vite nun eri. Muntilbano faciva Marinelle-Officia-Marinelle commo na strummola e circava di non pinsari tinta… I sua homina facivano commi a Iddo ma come al sulita eri Catarelli che pe truppa sinsibilitate alli volta fallava cu la capa. “Dutturi, dutturi, mi scusasse li voliva acchiederi na cusa?”. Muntilbano: “Addimanda Catarè”. Catarelli: “Ma quanna ci cangiano culuri?”. M: “Ma pirchia il culuri tua non ti piacia?”. C: “Nonsi dutturi: simpra la stissa faccie pari brutta”. M: “Catarè havimma spittari i primera di dicembera”. C: “Che succeda ai primera?”. M: “Si cumincia a cacciari le cusa pe faciri il prisepa”. C: “Macari ia facia il prisepa”. M: “E commo lo faci?”. C: “Lo faci a taci maci, e lia?”. M: “Ia lo faci sinza sapiri ne leggeri ne scriberi”. C: “Ma mi ...