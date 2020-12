Coronavirus in Toscana: 45 morti, oggi 2 dicembre: E i contagi risalgono: 776 (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il numero dei morti da Coronavirus, anche in Toscana, continua ad essere rilevante: 45, oggi 2 dicembre, di cui 25 uomini e 20 donne, con età media di 81 anni. E risalgono un po' i nuovi contagi: 776 (421 identificati in corso di tracciamento e 355 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,7% in più rispetto al totale del giorno precedente Leggi su firenzepost (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il numero deida, anche in, continua ad essere rilevante: 45,, di cui 25 uomini e 20 donne, con età media di 81 anni. Eun po' i nuovi: 776 (421 identificati in corso di tracciamento e 355 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,7% in più rispetto al totale del giorno precedente

