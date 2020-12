Conte e nuovo Dpcm: ecco a che ora e su quali canali seguire la diretta (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Questa sera il Premier Giuseppe Conte comunicherà agli italiani il nuovo Dpcm, in diretta. Il Premier spiegherà nello specifico le nuove misure di Contenimento adottate. Il discorso è atteso con grande ansia da gran parte degli italiani. Punto principale del nuovo decreto saranno le regole da seguire durante le feste di fine anno. Il Dpcm di Natale che sarà firmato da Giuseppe Conte giovedì 3 dicembre, entrerà in vigore il 4. Quando parlerà il Premier? Conte parlerà dopo le 20. La diretta della conferenza stampa di Giuseppe Conte sarà visibile in tv su Sky Tg24, RaiNews24, TgCom24, Rai e La 7 o, in alternativa, sui canali social del Premier. Il discorso del ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Questa sera il Premier Giuseppecomunicherà agli italiani il, in. Il Premier spiegherà nello specifico le nuove misure dinimento adottate. Il discorso è atteso con grande ansia da gran parte degli italiani. Punto principale deldecreto saranno le regole dadurante le feste di fine anno. Ildi Natale che sarà firmato da Giuseppegiovedì 3 dicembre, entrerà in vigore il 4. Quando parlerà il Premier?parlerà dopo le 20. Ladella conferenza stampa di Giuseppesarà visibile in tv su Sky Tg24, RaiNews24, TgCom24, Rai e La 7 o, in alternativa, suisocial del Premier. Il discorso del ...

NicolaPorro : ?? La folle piramide di #Conte sui soldi Ue, #DiMaio diventa “statista”, #Morra insulta ancora la Santelli. Questo e… - capuanogio : #Conte di nuovo sul concetto di strada da percorrere e “si è vista la differenza tra noi e loro”. Parla di un… - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #NuovoDpcm, @GiuseppeConteIT firma 3 dicembre e poi conferenza stampa - missypippi : RT @Storace: Corsivo rivolto a #Conte e alla sua corte. Il 4 dicembre nuovo #Dpcm, ma ci fate sapere o no che cosa dovremo e potremo fare d… - MarcoFinizio74 : RT @Banto000: #Calenda No al 'governo parallelo' di #Conte, struttura pleonastica e inutile. Si a un nuovo #Governo per la gestione del #Re… -