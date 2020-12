Bekaert | sindacati lamentano silenzio sul futuro dell’azienda

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Sulla reindustrializzazione ci sono stati impegni ben precisi presi da Governo e Regione ad ora completamente disattesi, come quello di una convocazione entro ottobre,Fim, Fiom e Uilm

Su Bekaert servono risposte urgenti: sono finiti i tempi. Se fosse impossibile la proroga oltre marzo della cassa straordinaria, la multinazionale belga aprirebbe la procedura di licenziamento entro ...Non è arrivata né a ottobre, né a novembre, la convocazione dal Ministero del tavolo per la vertenza Bekaert. E se non ci saranno novità, la multinazionale potrebbe aprire dal 15 dicembre la procedura ...