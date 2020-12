Auto elettrica | Motus-E | le auto a batteria a novembre rappresentano il 7% del mercato

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) (Teleborsa) – Agrande balzo in avanti nelle vendite dielettrificate – ibride plug-in e 100% elettriche – che passano dalle 2.892 di ottobre alle 9.772 unità. Come spiega-E nel report Analisi di, si tratta del miglior risultato del 2020 per il segmento, anche a fronte di una contrazione delitaliano adel 9% rispetto ai numeri registrati lo scorso anno. La quota didei veicoli alo scorso mese è così quasi raddoppiata al 7% rispetto al consolidato annuo che segna un 3,66% (nel 2019 a questo punto dell’anno era dello 0,87%). Se le elettriche pure da sole arrivano al 2%, da registrare ac’è anche il sorpasso ...