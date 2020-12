AUD USD testa resistenza chiave mentre il dollaro USA scende ai minimi del 2018

Leggi su invezz

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il prezzo dell’AUD/USD è aumentato di oltre lo 0,15% poiché unUSA più debole converge con dati economici forti dall’Australia. È quotato a 0,7382, che è di qualche pips superiore al minimo di ieri di 0,7342. AUD/USD ha registrato una tendenza al rialzoIlUSA crolla IlUSA è crollato nel trading notturno poiché le speranze di un nuovo stimolo negli Stati Uniti e i segnali di un vaccino Covid hanno allontanato gli investitori dal biglietto verde. I resoconti dei media hanno suggerito che Steve Mnuchin e Nancy Pelosi erano in stretto accordo su uno stimolo fiscale limitato per sostenere l’economia. Uno stimolo è spesso visto come negativo per ilUSA perché riduce i rischi complessivi di una maggiore contrazione. Ilè diminuito anche quando i Paesi ...