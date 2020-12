Vivere in una città con molte polveri sottili aumenta il rischio Alzheimer (di A. Cianciullo) (Di martedì 1 dicembre 2020) Già oggi in Italia una persona su cento è colpita dal morbo di Alzheimer e la percentuale è in crescita, anche per l’invecchiamento progressivo della popolazione. Anche ma non solo. All’University of California San Francisco un team coordinato da un ricercatore italiano, Leonardo Iaccarino, ha scoperto un collegamento tra l’inquinamento dell’aria e l’Alzheimer. Vivere in una città con un’alta concentrazione di polveri sottili aumenta il rischio. “La nostra ricerca, pubblicata su JAMA Neurology, il magazine dell’American Medical Association, è stata condotta utilizzando dati raccolti per un altro studio di lungo periodo e di vasta portata”, spiega Iaccarino. “Abbiamo lavorato su un campione molto ampio, 18.178 pazienti con disturbi cognitivi di varia ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 1 dicembre 2020) Già oggi in Italia una persona su cento è colpita dal morbo die la percentuale è in crescita, anche per l’invecchiamento progressivo della popolazione. Anche ma non solo. All’University of California San Francisco un team coordinato da un ricercatore italiano, Leonardo Iaccarino, ha scoperto un collegamento tra l’inquinamento dell’aria e l’in unacon un’alta concentrazione diil. “La nostra ricerca, pubblicata su JAMA Neurology, il magazine dell’American Medical Association, è stata condotta utilizzando dati raccolti per un altro studio di lungo periodo e di vasta portata”, spiega Iaccarino. “Abbiamo lavorato su un campione molto ampio, 18.178 pazienti con disturbi cognitivi di varia ...

peppeprovenzano : 11 anni fa veniva assassinata #LeaGarofalo, collaboratrice di giustizia, madre di Denise. Ha combattuto la ‘ndrangh… - RengaOfficial : Vorrei davvero smettere di vergognarmi di essere un uomo. Sono stanco di vivere in un mondo in cui c’è bisogno di u… - europainitalia : 'Nemmeno con un fiore!'?? #25novembre h21, @NeriMarcore e il cantautore Edoardo De Angelis, insieme a @AParentiEU, s… - CuddyEsmeralda : RT @Annalisa3073: “Hai mai pensato di andare via e non tornare mai più? Scappare e far perdere ogni tua traccia, per andare in un posto lon… - DadamoAdriana : I single possono ricevere una proposta attesa da tempo. #CANCRO 7,5: Ritrovate la fiducia, il coraggio e avete vogl… -