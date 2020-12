Uomini e Donne Va In Pausa: Ecco Quando e Chi Lo Sostituirà! (Di martedì 1 dicembre 2020) Uomini e Donne sta per andare in Pausa per le festività natalizie. Mediaset, però sta pensando bene di sostituire il dating show di Maria De Filippi, con una soap opera turca molto amata dal pubblico! Uomini e Donne va in Pausa! Ecco a partire da Quando! Stanno per avvicinarsi le tanto attese festività natalizie. Quest’anno però a differenza dello scorso anno, Mediaset ha pensato bene di mandare in vacanza il programma dedicato ai sentimenti, Uomini e Donne. Niente più litigi al centro studio, riappacificazioni e triangoli. Al posto degli intriganti teatrini, il fedele pubblico Mediaset, tornerà a vedere sul piccolo schermo di pomeriggio, Daydreamer. La soap opera turca, è pronta a subire nuovamente una variazione di ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 1 dicembre 2020)sta per andare inper le festività natalizie. Mediaset, però sta pensando bene di sostituire il dating show di Maria De Filippi, con una soap opera turca molto amata dal pubblico!va ina partire da! Stanno per avvicinarsi le tanto attese festività natalizie. Quest’anno però a differenza dello scorso anno, Mediaset ha pensato bene di mandare in vacanza il programma dedicato ai sentimenti,. Niente più litigi al centro studio, riappacificazioni e triangoli. Al posto degli intriganti teatrini, il fedele pubblico Mediaset, tornerà a vedere sul piccolo schermo di pomeriggio, Daydreamer. La soap opera turca, è pronta a subire nuovamente una variazione di ...

