Terre rare e high-tech | i rischi della nuova legge sull’export cinese

(Di martedì 1 dicembre 2020) Un’importante accelerata alla guerra commerciale e tecnologica tra Stati Uniti e Cina la imprime oggi l’entrata in vigoreExport control law (Ecl), varata lo scorso ottobre dal Comitato permanente dell’Assemblea nazionale del popolo. Si trattarisposta simmetrica che Pechino ha deciso di implementare per rispondere all’offensiva dell’amministrazione Trump sul fronte tecnologico, come riportato da Formiche.net. Laconsentirà a Pechino di tutelare “la sicurezza nazionale e gli interessi” del Paese, rafforzando la base giuridica per imporre severe restrizioni all’export di beni o servizi ritenuti sensibili. A rientin questa “lista” di prodotti sottoposti a maggior scrutinio potranno essere prodotti dual-use (applicazioni civili e militari), nucleari, e in generale tecnologie ...