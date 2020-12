Spotify | la classifica dei più ascoltati nel 2020 | primo Tha Supreme

(Di martedì 1 dicembre 2020)ha pubblicato ladegli artisti piùnel. In Italia, alposto il rapper e produttore ThaColche volge al termine, è tempo di primi bilanci.ha pubblicato poco fa ladegli artisti piùin Italia e nel mondo in questi 12 mesi, e le L'articolo proviene da Inews.it.

Spotify rivela i nomi degli artisti più ascoltati in Italia e nel mondo. Il più ascoltato a livello globale è il rapper portoricano Bad Bunny, la canzone con più stream è Blinding Lights di The Weeknd ...Spotify ha pubblicato la classifica degli artisti più ascoltati nel 2020. In Italia, al primo posto il rapper e produttore Tha Supreme ...