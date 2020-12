Si ferma per un guasto all’auto, 43enne travolto da un tir: morto sul colpo (Di martedì 1 dicembre 2020) Un uomo di 43 anni ha perso la vita all’alba in via Pontina, a Roma, dopo essere stato travolto da un tir. Si era fermato sulla banchina a causa di un guasto alla sua auto. È morto sul colpo a causa dell’impatto. Un uomo, originario di Pomezia, ha perso la vita all’alba in via Pontina, L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 1 dicembre 2020) Un uomo di 43 anni ha perso la vita all’alba in via Pontina, a Roma, dopo essere statoda un tir. Si erato sulla banchina a causa di unalla sua auto. Èsula causa dell’impatto. Un uomo, originario di Pomezia, ha perso la vita all’alba in via Pontina, L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

