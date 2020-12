Serie A | colpaccio del Parma in casa del Genoa Toro e Samp non si fanno male

(Di martedì 1 dicembre 2020) Con i posticipi Torino-doria e, si conclusa la nona giornata del campionato diA . E' terminata in parit , 2-2, il match tra Torino edoria. Al vantaggio del "Gallo" Belotti,...

StadioSport : Video Gol Highlights Genoa-Parma 1-2: sintesi 30-11-2020: Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Genoa-Parma 1-2… - jeanpauldl1998 : @farted94 Se hanno messo la Serie A, colpaccio - infoitsport : Serie A, colpaccio Udinese: 1-3 alla Lazio - ilnapolionline : SERIE A, Lazio-Udinese 1-3, colpaccio esterno dei bianconeri - - ParmaLiveTweet : Serie A, colpaccio all'Olimpico dell'Udinese: i bianconeri si portano a +4 sul Parma -

Ultime Notizie dalla rete : Serie colpaccio

Dai posticipi della nona: tre punti d'oro per la compagine di Liverani trascinati dalla doppietta di Gervinho. Buon punto per i doriani in casa di un Torino sempre più annebbiato ...Colpaccio del Parma nel monday night della nona giornata di Serie A. La squadra di Fabio Liverani si è imposta con il risultato di 2-1 sul campo del Genoa. Decisiva la doppietta di Gervinho, con ...