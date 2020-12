Sandra Milo shock a Oggi è un altro giorno: “voleva togliersi la vita” (Di martedì 1 dicembre 2020) Sandra Milo shock a Oggi è un altro giorno, l’attrice ha svelato un particolare di cui nessuno era a conoscenza e che riguarda uno dei suoi follower. foto facebookE’ stata protagonista di una lunga intervista proprio questo pomeriggio l’attrice che ha ottenuto tantissimo successo grazie al suo lavoro e ai suoi film famosi in tutto il mondo, insieme con la conduttrice ha ripercorso tantissimi momento della sua vita. Non solo il lavoro, ma anche gli amore in particolare quello con Federico Fellini, ma anche i dolori per le violenze subite e per la perdita della madre che ancora Oggi ricorda con grande commozione. A sorprendere però sono state in particolare le sue parole riguardo uno dei suoi follower che in passato pare la abbia più volte contattata ... Leggi su chenews (Di martedì 1 dicembre 2020)è un, l’attrice ha svelato un particolare di cui nessuno era a conoscenza e che riguarda uno dei suoi follower. foto facebookE’ stata protagonista di una lunga intervista proprio questo pomeriggio l’attrice che ha ottenuto tantissimo successo grazie al suo lavoro e ai suoi film famosi in tutto il mondo, insieme con la conduttrice ha ripercorso tantissimi momento della sua vita. Non solo il lavoro, ma anche gli amore in particolare quello con Federico Fellini, ma anche i dolori per le violenze subite e per la perdita della madre che ancoraricorda con grande commozione. A sorprendere però sono state in particolare le sue parole riguardo uno dei suoi follower che in passato pare la abbia più volte contattata ...

