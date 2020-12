Sampdoria, personalizzato per Colley (Di martedì 1 dicembre 2020) GENOVA - Ripresa immediata per la Sampdoria che, rientrata in tarda serata da Torino, si è messa al lavoro a Bogliasco in vista della gara con il Milan , in programma domenica alle 20.45. Il tecnico ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 1 dicembre 2020) GENOVA - Ripresa immediata per lache, rientrata in tarda serata da Torino, si è messa al lavoro a Bogliasco in vista della gara con il Milan , in programma domenica alle 20.45. Il tecnico ...

sportli26181512 : #Sampdoria, personalizzato per Colley: Scarico specifico per Askildsen, programma di recupero per Keita Balde … - Alessan34958222 : RT @MilanInter241: Lavoro personalizzato per #Leao e #Ibrahimovic. Il primo potrebbe recuperare contro la Sampdoria, lo svedese ha più poss… - GIUSPEDU : RT @86_longo: Lavoro personalizzato per #Leao: il #Milan spera di averlo a disposizione per la sfida alla #Sampdoria @cmdotcom - TuttoFanta : ??Report #SAMPDORIA: ?Personalizzato per #Colley. ?Scarico specifico per #Askildsen. ?#Keita prosegue il proprio pro… - Juaanccs_ : RT @86_longo: Lavoro personalizzato per #Leao: il #Milan spera di averlo a disposizione per la sfida alla #Sampdoria @cmdotcom -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria personalizzato HTTP/1.1 Server Too Busy