Riforma pensioni | ultime Ghiselli su Quota 41 | donne | quota 100 | quali prospettive?

Le ultime novità sulla Riforma pensioni giungono da un interessante intervento di Roberto Ghiselli, segretario confederale della Cgil, che via zoom nel convegno moderato da Patrizia Frisoli promosso da 'Democrazia, Cgil e Lavoro' é tornato a parlare di pensioni, facendo anche il punto sui tavoli di confronto col Governo e su quelli che saranno i prossimi step, al fine di arrivare ad un sistema previdenziale maggiormente flessibile, ma sopratutto strutturale. Un sistema che si basi sull'equità ed abbia anche una visione solidaristica nei confronti delle categorie maggiormente deboli, donne e giovani. Ghiselli fa un excursus delle passate Riforma, passando per la Fornero e le misure successive che hanno avuto l'arduo compito, non sempre portato a ...

