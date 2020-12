Regione Lazio Impegno per la rigenerazione del quadrante Corviale

Leggi su romadailynews

(Di martedì 1 dicembre 2020) Questa mattina la Giunta regionale ha approvato l’Atto di indirizzo per la sottoscrizione di un protocollo di intesa volto alla costituzione di un Tavolo di coordinamento istituzionale per la co-programmazione e la co-progettazione interdisciplinare dellaurbana deldi. In particolare, la delibera chiede alla Direzione regionale per le Politiche abitative e la Pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica di predisporre la redazione di un Piano strategico operativo, in collaborazione con le varie realtà locali, che possa cogliere tutte le opportunità offerte dalla programmazione UE 2021–2027, dando seguito alle indicazioni degli obiettivi comunitari con partenariati allargati per realizzare positivi scambi e migliori interazioni con altri ambiti territoriali per la completa attuazione del ...