Reddito di cittadinanza, controlli incrociati dell'Inps contro i furbetti: cosa prevedono (Di martedì 1 dicembre 2020) Il Garante della privacy ha approvato uno schema dell'Istituto di previdenza che prevede lo scambio di informazioni tra diverse amministrazioni - Anagrafe tributaria, Pra, Comuni, Regioni - per effettuare verifiche sui requisiti per la concessione del beneficio economico. L'Autorità ha chiesto adeguate misure di sicurezza per garantire la riservatezza dei soggetti interessati

