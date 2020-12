"Proprio mentre parlavo con Massimo Galli". Myrta Merlino sconvolta, "cosa ho visto": una inquietante premonizione (Di martedì 1 dicembre 2020) Il governo dà il via libera alla riapertura dei negozi, ma poi si stupisce se le persone vanno a fare acquisti. È successo anche a Myrta Merlino che domenica 29 novembre, uscita dallo studio della sua nuova Aria della domenica, si è trovata una Roma più viva che mai. "Domenica uscendo da questo studio e tornando a casa ho visto che i bar e le strade erano piene zeppe di persone", ha raccontata la conduttrice di La7 durante L'Aria Che Tira. La Merlino sembra essere rimasta incredula davanti a quella scena: "È incredibile, succedeva Proprio mentre in questo studio discutevo con Massimo Galli e con Walter Ricciardi sulle regole natalizie". Il rimprovero è chiarissimo: per la conduttrice è impensabile sentire gli esperti mettere in guardia ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 dicembre 2020) Il governo dà il via libera alla riapertura dei negozi, ma poi si stupisce se le persone vanno a fare acquisti. È successo anche ache domenica 29 novembre, uscita dallo studio della sua nuova Aria della domenica, si è trovata una Roma più viva che mai. "Domenica uscendo da questo studio e tornando a casa hoche i bar e le strade erano piene zeppe di persone", ha raccontata la conduttrice di La7 durante L'Aria Che Tira. Lasembra essere rimasta incredula davanti a quella scena: "È incredibile, succedevain questo studio discutevo cone con Walter Ricciardi sulle regole natalizie". Il rimprovero è chiarissimo: per la conduttrice è impensabile sentire gli esperti mettere in guardia ...

