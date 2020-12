Palermo | Saraniti | “Affrontare il derby col Catania in 11 è da uomini coraggiosi

Leggi su itasportpress

(Di martedì 1 dicembre 2020) Andreaattaccante del, ai microfoni di Sky è tornato a parlare delcontro ilpareggiato 1-1 al Barbera con i gol della punta rosanero Kanoutè nel primo tempo poi Pecorino ha rimesso il risultato in equilibrio a 9' dalla fine del match: "Prima della partita contro il, ci siamo guardati in faccia sapendo che dovevamo dare tutto in campo anche perchè eravamo solo in 11. Giocare ilsenza neanche un calciatore in panchina è da. Inoltre abbiamo fatto una grande prestazione contro i rossazzurri" ITA Sport Press.