Montalbano e La piramide di fango in replica su Rai1 il 1° dicembre | trama e cast

Leggi su optimagazine

(Di martedì 1 dicembre 2020) Continua il ciclo di repliche de Il Commissariosu, stasera 1°andrà in onda Ladi. Trasmessa per la prima volta il 7 marzo 2016, la puntata aveva surclassato la puntata precedente (ovvero Una faccenda delicata) con 10.333.000 spettatori e il 40,95% di share. L’episodio è diretto da compianto regista Alberto Sironi ed è tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri pubblicato nel 2014. Ladivedeindagare sulla morte di Gerlando Nicotra, contabile, il cui corpo è stato rinvenuto nella stessa impresa edile dove lavorava. La vittima viveva con la bellissima moglie tedesca, Inge. Il Commissario capisce di trovarsi davanti a un caso assai complesso e strano. Tanto per cominciare, Inge è ...