Milan, avanti tutta per i rinnovi di Ibra e Donnarumma. Per Kessie e Calhanoglu… (Di martedì 1 dicembre 2020) Il Milan sta portando avanti i discorsi per i rinnovi di Zlatan Ibrahimovic e Gigio Donnarumma. In stand-by Calhanoglu Filtra grande ottimismo in casa Milan per i rinnovi di Gigio Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic. A fare il punto della situazione ci ha pensato La Gazzetta dello Sport: la questione e? ovviamente nelle mani del loro agente, Mino Raiola. Ora, pero?, entrambi appaiono decisi a prolungare la loro esperienza Milanista, anche sulle ali di un avvio di stagione esaltante. E uno sta influenzando l’altro, con evidente spinta ai lavori in corso. Per quanto riguarda Ibrahimovic, lo svedese non ha ancora approfondito l’aspetto economico del suo rinnovo: preferisce fare questo passo solo al momento ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 dicembre 2020) Ilsta portandoi discorsi per idi Zlatanhimovic e Gigio. In stand-by Calhanoglu Filtra grande ottimismo in casaper idi Gigioe Zlatanhimovic. A fare il punto della situazione ci ha pensato La Gazzetta dello Sport: la questione e? ovviamente nelle mani del loro agente, Mino Raiola. Ora, pero?, entrambi appaiono decisi a prolungare la loro esperienzaista, anche sulle ali di un avvio di stagione esaltante. E uno sta influenzando l’altro, con evidente spinta ai lavori in corso. Per quanto riguardahimovic, lo svedese non ha ancora approfondito l’aspetto economico del suo rinnovo: preferisce fare questo passo solo al momento ...

