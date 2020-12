Messa Natale, UE smentisce ultime voci: “Non la proibiremo” (Di martedì 1 dicembre 2020) La Commissione UE ha smentito le ultime voci e affermato che la Messa di Natale non verrà proibita: “Non abbiamo la competenza per farlo” Sono giorno caldi per decidere cosa ne sarà delle festività natalizie. In queste ore il Governo si sta riunendo per discutere degli ultimi punti che comporranno il nuovo Dpcm, in vigore L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 1 dicembre 2020) La Commissione UE ha smentito lee affermato che ladinon verrà proibita:abbiamo la competenza per farlo” Sono giorno caldi per decidere cosa ne sarà delle festività natalizie. In queste ore il Governo si sta riunendo per discutere degli ultimi punti che comporranno il nuovo Dpcm, in vigore L'articolo proviene da Inews.it.

antoniospadaro : Oggi sul Fatto quotidiano un mio commento sulla questione dell’orario della Messa della notte di #Natale in tempo d… - trash_italiano : Me li immagino i fedeli infuriati per la messa di Natale CHE CAMBIANO UMORE E SI SENTONO CONFORTATI DAL FATTO CHE I… - LegaSalvini : ???? L'UE VUOLE VIETARE LA MESSA DI NATALE! ???? - AnnaP1953 : RT @LaVeritaWeb: I ministri pretendono di anticipare la nascita di Cristo, la Ue vuole vietare i canti alla messa di Natale. A opporsi sono… - JesusIs75629386 : RT @TwittGiorgio: La Ue vuol cancellare la Messa di Natale....PROVI PRIMA CON IL RAMADAN! TUTTI A FARE I BULLI CON I CRISTIANI! https://t.c… -

