Madonna, in una (rara) foto social l’abbraccio con i sei figli (Di martedì 1 dicembre 2020) Il profilo Instagram di Madonna, tra i selfie e i video della cantante, annovera una buona dose di vita familiare. Di balli e lezioni di piano, di momenti vissuti insieme alle gemelle, Stella ed Ester, di creatività e arte. Eppure, ritrovare su quel profilo una riunione dell’intero clan cui Madonna ha dato vita è cosa pressoché impossibile. Perciò, l’ultimo video pubblicato online dalla cantante è diventato tanto virale. Perché è il primo, o quasi, a raccontare l’unione della neo-sessantaduenne con i sei figli e il fidanzato, Ahlamalik Williams. Leggi su vanityfair (Di martedì 1 dicembre 2020) Il profilo Instagram di Madonna, tra i selfie e i video della cantante, annovera una buona dose di vita familiare. Di balli e lezioni di piano, di momenti vissuti insieme alle gemelle, Stella ed Ester, di creatività e arte. Eppure, ritrovare su quel profilo una riunione dell’intero clan cui Madonna ha dato vita è cosa pressoché impossibile. Perciò, l’ultimo video pubblicato online dalla cantante è diventato tanto virale. Perché è il primo, o quasi, a raccontare l’unione della neo-sessantaduenne con i sei figli e il fidanzato, Ahlamalik Williams.

taexyeonlee : Madonna menomale che ho bubble e gli posso dire che è una bella persona e di non preoccuparsi di quelle sceme ?????????????? - FrangiaEstrema : Madonna Cristo mi serve una cosa che è lì dentrooooo - bIessgyu : perché dovete cagare il cazzo ad alicw per una stronzata del genere madonna ma vi levate - _goodvibes_17 : MADONNA SANTA MA QUESTA È UNA GIOIA IN QUESTA GIORNATA DI MERDA #gfvip - sweetlittlebe4r : MADONNA HO LETTO SOLO ORA DELLE GENTE CHE INVECE CHE PENSARE A LOU E AL SUO CONCERTO PENSA AD UNA POSSIBILE REUNION… -

Ultime Notizie dalla rete : Madonna una Chiesa delle Tre Porte, una mascherina (di ferro) alla Madonna. E in tanti gridano allo scempio Quotidiano del Sud Ospedale di Matera, i sindaci chiedono di sospendere gli effetti della riforma regionale

La Conferenza dell’Asm ha affrontato anche l’emergenza Covid MATERA – La Conferenza dei sindaci ha chiesto ufficialmente di sospendere gli effetti della delibera dell’Azienda Sanitaria del Materano de ...

Ospedale di Matera: i sindaci ASM chiedono di sospendere la riforma regionale

La Conferenza dei sindaci ha chiesto ufficialmente di sospendere gli effetti della delibera dell’Azienda Sanitaria del Materano del 23 novembre scorso, che determina di fatto la soppressione delle Uni ...

La Conferenza dell’Asm ha affrontato anche l’emergenza Covid MATERA – La Conferenza dei sindaci ha chiesto ufficialmente di sospendere gli effetti della delibera dell’Azienda Sanitaria del Materano de ...La Conferenza dei sindaci ha chiesto ufficialmente di sospendere gli effetti della delibera dell’Azienda Sanitaria del Materano del 23 novembre scorso, che determina di fatto la soppressione delle Uni ...