Kate Moss: a 46 anni sulla copertina di British Vogue, 28 anni dopo la prima (Di martedì 1 dicembre 2020) Ci sono dei misteri che restano inspiegabili e incomprensibili ai più. dopo i cerchi nel grano e il triangolo delle Bermuda, un fenomeno ormai da studiare è l’ex ragazza ribelle della moda: Kate Moss Classe 1974, 46 anni compiuti, una delle super top tra gli anni ’90 e 2000 (insieme a Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Christy Turlington, Cindy Crawford, Linda Evangelista, Carla Bruni e poche altre) nonostante la sua vita dissoluta, fumo, alcol, droga e amori distruttivi, è l’unica del gruppo che continua a macinare copertine e servizi fotografici. Non è mai stata la più bella, nemmeno la più alta, ha sempre fatto tutto quello che voleva, fregandosene di morale e salute, eppure ancora lavora e quel suo viso così particolare, bellissimo e imperfetto, campeggia su cover e ... Leggi su dilei (Di martedì 1 dicembre 2020) Ci sono dei misteri che restano inspiegabili e incomprensibili ai più.i cerchi nel grano e il triangolo delle Bermuda, un fenomeno ormai da studiare è l’ex ragazza ribelle della moda:Classe 1974, 46compiuti, una delle super top tra gli’90 e 2000 (insieme a Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Christy Turlington, Cindy Crawford, Linda Evangelista, Carla Bruni e poche altre) nonostante la sua vita dissoluta, fumo, alcol, droga e amori distruttivi, è l’unica del gruppo che continua a macinare copertine e servizi fotografici. Non è mai stata la più bella, nemmeno la più alta, ha sempre fatto tutto quello che voleva, fregandosene di morale e salute, eppure ancora lavora e quel suo viso così particolare, bellissimo e imperfetto, campeggia su cover e ...

