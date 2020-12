Giornata mondiale contro l’Aids 2020: calano i contagi, ma la diagnosi arriva ancora troppo tardi (Di martedì 1 dicembre 2020) (foto: remix from Sham Hardy on Flickr.com. License CC BY-SA 2.0)Come ogni anno il 1° dicembre ricorre la Giornata mondiale contro l’Aids, un’altra pandemia, oltre al Covid-19, di cui non dovremmo mai dimenticarci. La Giornata è anche occasione di un bilancio sulla situazione attuale. Analizzando gli ultimi dati disponibili, quelli del 2019, emerge che in media calano i casi di contagio da hiv, anche se le diagnosi restano elevate fra i giovani nella fascia dai 25 ai 29 anni. C’è un altro dato negativo: ben 6 diagnosi su 10 avvengono troppo tardi, in fase già avanzata della malattia, quando si è positivi da molto tempo. Sono alcuni dei numeri resi noti dall’Istituto superiore di sanità, insieme al ... Leggi su wired (Di martedì 1 dicembre 2020) (foto: remix from Sham Hardy on Flickr.com. License CC BY-SA 2.0)Come ogni anno il 1° dicembre ricorre la, un’altra pandemia, oltre al Covid-19, di cui non dovremmo mai dimenticarci. Laè anche occasione di un bilancio sulla situazione attuale. Analizzando gli ultimi dati disponibili, quelli del 2019, emerge che in mediai casi dio da hiv, anche se lerestano elevate fra i giovani nella fascia dai 25 ai 29 anni. C’è un altro dato negativo: ben 6su 10 avvengono, in fase già avanzata della malattia, quando si è positivi da molto tempo. Sono alcuni dei numeri resi noti dall’Istituto superiore di sanità, insieme al ...

