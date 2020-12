GF Vip nomination ieri sera 30 novembre 2020 (Di martedì 1 dicembre 2020) Dopo l’eliminazione di Enock Balotelli sono state annunciate le nomination del GF Vip ieri sera 30 ... Leggi su spettacoloitaliano (Di martedì 1 dicembre 2020) Dopo l’eliminazione di Enock Balotelli sono state annunciate ledel GF Vip30 ...

Luisa997Rose : RT @gfvipsondaggi1: ??CHE VIP VOLETE SALVARE??? Ricordatevi che chi verrà salvato con la % più alta sarà immune, gli altri semplicemente pot… - _zaynshugx : SONDAGGIO #NOMINATION ? (rispondi a TUTTI i sondaggi qui giù con si e no) RICORDA: QUESTO TELEVOTO NON È ELIMINAT… - Enchanted_24 : @LadyFalenaIvana C'è il video della nomination e secondo me Tommaso non voleva fare outing forzato, perché ha anche… - stefyorlandobot : RT @gfvipsondaggi1: ??CHE VIP VOLETE SALVARE??? Ricordatevi che chi verrà salvato con la % più alta sarà immune, gli altri semplicemente pot… - Affaritaliani : Grande Fratello Vip 5, Enock eliminato. Gregoraci vs Salemi. Pioggia di nomination -