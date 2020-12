GF Vip | Adua difende la Salemi | la Gregoraci furiosa

Leggi su solodonna

(Di martedì 1 dicembre 2020) Ieri sera Giuliaed Elisabettasi sono scontrate di nuovo. CosìDel Vesco ha deciso di far notare alla showgirl che è stata poco carina nei confronti della ragazza. Lei, però, si è infuriata. Ieri sera è venuto di nuovo fuori l’astio tra Elisabetta e Giulia. Lainfatti non avrebbe gradito alcune situazioni vissute qualche anno fa in Sardegna, quando Giulia ci avrebbe provato con il Articolo completo: dal blog SoloDonna