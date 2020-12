Gasperini | “A inizio girone avremmo firmato per trovarci in questa situazione”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Al termine della partita tra Atalanta e Midtjylland, Gian Pieroha parlato ai microfoni di Sky: “Non era facile, non abbiamo ancora ottenuto nulla. Però andiamo a giocare l’ultima ad Amsterdam con il piccolo vantaggio di poter disporre di due risultati su tre. Aper arrivare all’ultima giornata inposizione di classifica, cercheremo di sfruttare questo piccolo vantaggio. Manca brillantezza? In questo periodo stiamo facendo bene in difesa e a centrocampo, davanti meno: è lì che si alza il livello della prestazione. C’è sicuramente fatica e scarsa condizione, e anche un po’ di nervosismo. Giocare tutte queste partite di fila, di altissimo livello, ci toglie energie. Lo scorso anno giocavamo in Champions ogni tre settimane” Foto: Twitter ...