Ficarra e Picone, l’addio dopo quindici anni: così si conclude la loro esperienza a Striscia la Notizia (Di martedì 1 dicembre 2020) dopo quindici anni Ficarra e Picone lasciano Striscia la Notizia, il duo comico siciliano aveva debuttato alla conduzione del tg satirico di Canale il 25 aprile 2005 e la loro esperienza si concluderà sabato 5 dicembre. L’annuncio è arrivato a sorpresa nella puntata in onda ieri, 30 novembre, quando sul finale Salvo ha preso la parola: “Oggi è cominciata per noi l’ultima settimana di conduzione di Striscia, che però dobbiamo annunciarvi sarà anche l’ultimo anno nostro a Striscia. E non vi nascondiamo che dopo 15 anni e 17 edizioni non è facile“. Valentino ha continuato: “Ringraziamo questa famiglia, perché di questo si tratta, che ci ha coccolati e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 dicembre 2020)lascianola, il duo comico siciliano aveva debuttato alla conduzione del tg satirico di Canale il 25 aprile 2005 e lasirà sabato 5 dicembre. L’annuncio è arrivato a sorpresa nella puntata in onda ieri, 30 novembre, quando sul finale Salvo ha preso la parola: “Oggi è cominciata per noi l’ultima settimana di conduzione di, che però dobbiamo annunciarvi sarà anche l’ultimo anno nostro a. E non vi nascondiamo che15e 17 edizioni non è facile“. Valentino ha continuato: “Ringraziamo questa famiglia, perché di questo si tratta, che ci ha coccolati e ...

IlContiAndrea : Ficarra e Picone lasciano #StrisciaLaNotizia dopo 15 anni di conduzione. Spiace un po’ - Corriere : Striscia, l’addio a sorpresa di Ficarra e Picone: «Mai più nel tg satirico di Canale 5» - tuttopuntotv : Striscia La Notizia: Ficarra e Picone dicono addio - ANTEO17 : RT @LiaColombo1: @forzagranata1 Cacciati per questo!!! Picone: 'Stasera voglio dare dei numeri che non conoscevo. Pensate che in Italia, i… - infoitcultura : Striscia la Notizia, dopo 15 anni Ficarra e Picone a sorpresa annunciano l'addio al Tg satirico di Canale 5 - VIDEO -