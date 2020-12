Ficarra e Picone, è successo dopo 15 anni di successi: il duo comico svela il motivo dell’addio (Di martedì 1 dicembre 2020) Ficarra e Picone lasciano 'Striscia la Notizia' dopo 15 anni. Sono stati loro ad annunciarlo lunedì sera durante la puntata: "Oggi è cominciata l'ultima settimana di conduzione - ha detto Salvatore Ficarra - e sarà anche il nostro ultimo anno. Non vi nascondiamo che dopo 15 anni non è facile. Ringraziamo Antonio Ricci che ci ha sempre fatto sentire importanti". "Al momento passiamo il testimone - ha concluso Valentino Picone - non è detto che sarà per sempre". La decisione ha colto di sorpresa il pubblico, che sui social ha commentato con stupore e profondo dispiacere l'addio dei due comici siciliani, tra i conduttori più amati del tg satirico di Canale 5 firmato Ricci. (Continua..) dopo la puntata, il duo lo ha comunicato ... Leggi su howtodofor (Di martedì 1 dicembre 2020)lasciano 'Striscia la Notizia'15. Sono stati loro ad annunciarlo lunedì sera durante la puntata: "Oggi è cominciata l'ultima settimana di conduzione - ha detto Salvatore- e sarà anche il nostro ultimo anno. Non vi nascondiamo che15non è facile. Ringraziamo Antonio Ricci che ci ha sempre fatto sentire importanti". "Al momento passiamo il testimone - ha concluso Valentino- non è detto che sarà per sempre". La decisione ha colto di sorpresa il pubblico, che sui social ha commentato con stupore e profondo dispiacere l'addio dei due comici siciliani, tra i conduttori più amati del tg satirico di Canale 5 firmato Ricci. (Continua..)la puntata, il duo lo ha comunicato ...

Corriere : Striscia, l’addio a sorpresa di Ficarra e Picone: «Mai più nel tg satirico di Canale 5» - HuffPostItalia : Ficarra e Picone lasciano Striscia la Notizia: 'Dopo 15 anni non è facile' - Movrpheus : @lxilsi Ma davvero? Ero convintissima che riguardasse solo Ficarra e Picone e non l'interno programma. Io continuo… - ErreEffe7 : L'addio a Striscia la notizia di Ficarra e Picone dopo 15 anni. Qui raccontano il perché della scelta… - GazzettaDelSud : L'addio di #Ficarra e #Picone a #Striscia: 'Non escludiamo il ritorno, ma al momento passiamo il testimone'… -