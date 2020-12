F2, Prema annuncia Oscar Piastri per il 2021 (Di martedì 1 dicembre 2020) La Prema ha annunciato il passaggio di Oscar Piastri in F2 per la prossima stagione. Quest'anno il 19enne australiano si è aggiudicato col team italiano il campionato di F3 e ora la promozione in F2, ... Leggi su gazzetta (Di martedì 1 dicembre 2020) Lahato il passaggio diin F2 per la prossima stagione. Quest'anno il 19enne australiano si è aggiudicato col team italiano il campionato di F3 e ora la promozione in F2, ...

papervthin : Breve storia triste: mi sveglio, controllo ig e vedo il post di Oscar dove annuncia di passare in F2 con Prema l’an… - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: #F2, la #Prema annuncia Oscar #Piastri per il 2021. Nominati i team dei prossimi 3 anni - Gazzetta_it : #F2, la #Prema annuncia Oscar #Piastri per il 2021. Nominati i team dei prossimi 3 anni - FormulaPassion : #F2: è #Piastri il dopo #Schumacher per la #PREMA - vercIerc : La prema, vs Haas che annuncia Mazepin, avrà detto “Non annunci Mick? Hai pestato i piedi alla puttana sbagliata” e… -

Ultime Notizie dalla rete : Prema annuncia Prema annuncia Oscar Piastri per il 2021. Nominati i team dei prossimi 3 anni La Gazzetta dello Sport F2 | Prema: Piastri sostituirà Schumacher nel 2021

La scuderia italiana della serie cadetta ha già chiarito i propri piani in vista dell'addio del pilota tedesco ...

F2, Oscar Piastri ufficializzato in Prema

Oscar Piastri, neo-campione della F3, apparirà nella categoria cadetta nuovamente sul sedile del team italiano Prema al fianco di Robert Shwartzman.

La scuderia italiana della serie cadetta ha già chiarito i propri piani in vista dell'addio del pilota tedesco ...Oscar Piastri, neo-campione della F3, apparirà nella categoria cadetta nuovamente sul sedile del team italiano Prema al fianco di Robert Shwartzman.