F1, Romain Grosjean: “Il corpo sta rispondendo bene, si spera anche le mani” (Di martedì 1 dicembre 2020) Il peggio, per fortuna, è ormai alle spalle. Il terribile incidente di domenica nel GP del Bahrein è ancora impresso nella mente di tutti i tifosi di F1, ma le conseguenze sono stati molto minori rispetto a ciò che si poteva prevedere. Romain Grosjean prosegue verso il suo recupero e oggi dovrebbe addirittura essere dimesso dall’ospedale dove era ricoverato da un paio di giorni. Stamattina il pilota francese della Haas ha postato su Instagram una foto nella quale si stava esercitando: “Non avrei mai pensato che alcuni esercizi a corpo libero mi avrebbero reso felice. Il corpo si sta riprendendo bene dall’impatto. Si spera lo stesso delle ustioni sulle mani. Grazie ancora a tutti per i messaggi”. Poi un simpatico post scriptum: “Ps: sono ancora un po’ lento a ... Leggi su oasport (Di martedì 1 dicembre 2020) Il peggio, per fortuna, è ormai alle spalle. Il terribile incidente di domenica nel GP del Bahrein è ancora impresso nella mente di tutti i tifosi di F1, ma le conseguenze sono stati molto minori rispetto a ciò che si poteva prevedere.prosegue verso il suo recupero e oggi dovrebbe addirittura essere dimesso dall’ospedale dove era ricoverato da un paio di giorni. Stamattina il pilota francese della Haas ha postato su Instagram una foto nella quale si stava esercitando: “Non avrei mai pensato che alcuni esercizi alibero mi avrebbero reso felice. Ilsi sta riprendendodall’impatto. Silo stesso delle ustioni sulle mani. Grazie ancora a tutti per i messaggi”. Poi un simpatico post scriptum: “Ps: sono ancora un po’ lento a ...

