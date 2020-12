Etiopia, nel Tigray si combatte ancora ed è preclusa ogni comunicazione (Di martedì 1 dicembre 2020) ROMA – Nella regione etiope del Tigray combattimenti sono segnalati alle porte del capoluogo Macallè, città da mezzo milione di abitanti. Sebbene il primo ministro Abiy Ahmed ieri abbia confermato la presa della città, i vertici dell’amministrazione ribelle del Fronte di liberazione del popolo tigrino (Tplf) hanno fatto sapere che i propri uomini stanno continuando a combattere. Leggi su dire (Di martedì 1 dicembre 2020) ROMA – Nella regione etiope del Tigray combattimenti sono segnalati alle porte del capoluogo Macallè, città da mezzo milione di abitanti. Sebbene il primo ministro Abiy Ahmed ieri abbia confermato la presa della città, i vertici dell’amministrazione ribelle del Fronte di liberazione del popolo tigrino (Tplf) hanno fatto sapere che i propri uomini stanno continuando a combattere.

