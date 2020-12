Elliot Page | prima conosciuto come Ellen | annuncia di essere transgender | «La mia gioia è reale | ma ho paura dell’odio»

Leggi su vanityfair

(Di martedì 1 dicembre 2020) Elliot Page, precedentemente noto come Ellen Page, ha voluto scrivere una lettera e condividerla su Twitter per annunciare il suo coming out. In un lungo messaggio la star di Juno e The Umbrella Academy chiede ai suoi follower di usare nei suoi confronti i pronomi «he/they», «lui» e «loro», che oltre al plurale ha anche una valenza al singolare per chi si identifica di genere non binario.