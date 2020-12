Elisabetta Gregoraci vs Giulia Salemi: la verità rivelata dalla contessa De Blanck (Di martedì 1 dicembre 2020) Alfonso Signorini ha insistito nel mettere una contro l’altra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi ricordando l’affinità che l’influencer ha avuto con l’ex marito della conduttrice, Flavio Briatore. Le due vip si sono confrontate durante la settimana sull’argomento, ma evidentemente al GFVIP non è bastato e durante la diretta le due inquiline si sono nuovamente scontrate. Certe di due verità diverse, Elisabetta sostiene che Giulia ha più volte contattato l’ex marito durante le sue vacanze in Sardegna, mentre la Salemi rivela che la Gregoraci è apparsa sempre molto snob nei suoi confronti. Il confronto è andato avanti per qualche minuto e entrambe le donne sono rimaste ferme sulle loro posizioni, il tutto davanti ad un pubblico che è ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 1 dicembre 2020) Alfonso Signorini ha insistito nel mettere una contro l’altraricordando l’affinità che l’influencer ha avuto con l’ex marito della conduttrice, Flavio Briatore. Le due vip si sono confrontate durante la settimana sull’argomento, ma evidentemente al GFVIP non è bastato e durante la diretta le due inquiline si sono nuovamente scontrate. Certe di duediverse,sostiene cheha più volte contattato l’ex marito durante le sue vacanze in Sardegna, mentre larivela che laè apparsa sempre molto snob nei suoi confronti. Il confronto è andato avanti per qualche minuto e entrambe le donne sono rimaste ferme sulle loro posizioni, il tutto davanti ad un pubblico che è ...

