Cristiano Malgioglio in mental breakdown fa uno spoiler a Zorzi: "Qua gli uccelli sono tutti morti"

Cristiano Malgioglio è appena entrato al Grande Fratello Vip 5 e ha calamitato su di sé tutte le attenzioni. Dopo aver fatto ballare tutti i vipponi e chiesto di poter mangiare le banane per tirarsi su, Malgioglio si è già lasciato sfuggire uno spoiler per Tommaso Zorzi.

Malgioglio spoilera a Tommmaso l'arrivo di un concorrente gay

Cristiano Malgioglio al GF Vip 5 si sta già rivelando un ciclone e durante la notte ha scatenato i social con le sue battute. A Stefania Orlando ha chiesto se per caso avesse scritto una canzone intitolata Tro**a, poi a Tommaso Zorzi ha detto che non si sarebbe dovuto innamorare di un etero fidanzato, scatenando l'ironia del web mentre a Dayane Mello ha detto che la ...

