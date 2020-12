Covid, a ottobre netto rialzo dei contagi per gli operatori sanitari (Di martedì 1 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'Inail tra gennaio e ottobre sono state 421.497 (-21,1% rispetto allo stesso periodo del 2019), 1.036 delle quali con esito mortale (+15,6%). In diminuzione le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 36.619 (-28,3%). I dati di quest'anno sono fortemente influenzati dall'emergenza Coronavirus.Tra i settori economici della gestione Industria e servizi, il settore Ateco “Sanità e assistenza sociale” si distingue per il forte incremento delle denunce di infortunio in occasione di lavoro, i due terzi delle quali hanno riguardato il contagio da Covid-19: +117% nei primi dieci mesi (dai 23mila casi del 2019 ai 50mila del 2020), con punte di oltre il +500% a marzo (da 2.400 a 14.700 casi) e del +450% ad aprile (da 2.100 a 11.900 casi) nel confronto tra il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'Inail tra gennaio esono state 421.497 (-21,1% rispetto allo stesso periodo del 2019), 1.036 delle quali con esito mortale (+15,6%). In diminuzione le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 36.619 (-28,3%). I dati di quest'anno sono fortemente influenzati dall'emergenza Coronavirus.Tra i settori economici della gestione Industria e servizi, il settore Ateco “Sanità e assistenza sociale” si distingue per il forte incremento delle denunce di infortunio in occasione di lavoro, i due terzi delle quali hanno riguardato ilo da-19: +117% nei primi dieci mesi (dai 23mila casi del 2019 ai 50mila del 2020), con punte di oltre il +500% a marzo (da 2.400 a 14.700 casi) e del +450% ad aprile (da 2.100 a 11.900 casi) nel confronto tra il ...

princigallomich : Covid, a ottobre netto rialzo dei contagi per gli operatori sanitari - nestquotidiano : Covid, a ottobre netto rialzo dei contagi per gli operatori sanitari - Italpress : Covid, a ottobre netto rialzo dei contagi per gli operatori sanitari - CorriereCitta : Covid, a ottobre netto rialzo dei contagi per gli operatori sanitari - JackieMilesiF : RT @SMaurizi: due cose oggi: secondo #CNN, un paese ben più ricco del nostro, il #Giappone, ad ottobre ha registrato 2153 suicidi, a causa… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ottobre Covid scuola, quasi 65mila casi al 31 ottobre: i dati ufficiali svelati da Wired [VIDEO] Orizzonte Scuola Coronavirus, muore a 44 anni: Narni dice addio al suo sbandieratore

È morto all'ospedale Santa Maria di Terni Simone Caputo, 44enne narnese, noto in città per essere uno degli sbandieratori della Corsa dell'Anello. L'uomo era ricoverato da un paio di settimane con pro ...

Scienziati scoprono che dentifricio e collutorio neutralizzano il virus che causa il Covid-19

In questi mesi sul Coronavirus e sugli strumenti per combatterlo ... sono stati ugualmente efficaci dopo soli 30 secondi. Gli studi, completati a ottobre, sono stati condotti in collaborazione con il ...

È morto all'ospedale Santa Maria di Terni Simone Caputo, 44enne narnese, noto in città per essere uno degli sbandieratori della Corsa dell'Anello. L'uomo era ricoverato da un paio di settimane con pro ...In questi mesi sul Coronavirus e sugli strumenti per combatterlo ... sono stati ugualmente efficaci dopo soli 30 secondi. Gli studi, completati a ottobre, sono stati condotti in collaborazione con il ...