Così Volpi Copasir suona la sveglia al governo sul caso dei marittimi

Leggi su formiche

(Di martedì 1 dicembre 2020) “Per evitare fraintendimenti subito a casa iitaliani” trattenuti in Libia. Lo sottolinea in una nota Raffaele, presidente dele deputato della Lega a tre mesi esatti da blitz degli uomini del maresciallo Khalifa Haftar che hanno sequestrato 18 pescatori (di cui otto italiani) dei pescherecci Antartide e Medinea di Mazara del Vallo. “Da tre mesi alcuniitaliani vengono trattenuti in una parte della Libia”, spiega. “Nella certezza che siano stati messi in campo tutti i buoni uffici negoziali e di facilitazione al fine di giungere ad una consensuale e reciproca soluzione, ma non vedendone il concreto riscontro ritengo si debba giungere ad una immediata e definitiva conclusione. Credo che tale situazione non aggiunga certamente autorevolezza agli attori locali ...