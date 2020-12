Chiellini, altro infortunio. Due anni di guai per il capitano della Juve (Di martedì 1 dicembre 2020) Giorgio Chiellini fermo ai box non fa quasi più notizia e, invece, l'ennesimo infortunio muscolare del capitano della Juventus e della nazionale è una notizia. Brutta. Per Andrea Pirlo e per Roberto Mancini che continuano a immaginare il livornese come pilastro delle rispettive difese, anche a mezzo servizio, sfruttando la sua esperienza e il suo carisma. Questa volta il ko è arrivato nell'allenamento di rifinitura della sfida di Champions League contro la Dinamo Kiev che doveva rappresentare il ritorno alla normalità dopo due guai consecutivi sempre ai muscoli. Niente da fare. Chiellini è stato costretto nuovamente a bloccarsi e a rinviare il rientro al calcio giocato. E' il terzo infortunio dall'inizio ... Leggi su panorama (Di martedì 1 dicembre 2020) Giorgiofermo ai box non fa quasi più notizia e, invece, l'ennesimomuscolare delntus enazionale è una notizia. Brutta. Per Andrea Pirlo e per Roberto Mancini che continuano a immaginare il livornese come pilastro delle rispettive difese, anche a mezzo servizio, sfruttando la sua esperienza e il suo carisma. Questa volta il ko è arrivato nell'allenamento di rifiniturasfida di Champions League contro la Dinamo Kiev che doveva rappresentare il ritorno alla normalità dopo dueconsecutivi sempre ai muscoli. Niente da fare.è stato costretto nuovamente a bloccarsi e a rinviare il rientro al calcio giocato. E' il terzodall'inizio ...

