Chiara Rosa | “L’atletica mi aiutata ad accettare il mio corpo ed a sentirmi a mio agio”

(Di martedì 1 dicembre 2020) Nuovo appuntamento con Atlethics2U, il programma a cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport, dedicato al mondo dell’atletica. Ad intervenire ai microfoni della nostra redazione è stata, la pesista italiana vincitrice di ben 24 titoli assoluti, e conquistatrice di una medaglia di bronzo agli Europei di Helsinki 2012.racconta e affronta, tra le altre cose, l’importanza dell’atletica nella sua vita e quanto l’abbiaad accettarsi: “Io nasco come una persona che ha sempre avuto necessità di dimagrire e di fare movimento. Ho provato tanti sport, mi sarebbe piaciuto praticare basket o calcio, ma ero un po’ in difficoltà con gli sport di squadra perchè mi arrabbiavo, volevo sempre vincere, ero una testa calda. Alle medie ho iniziato con l’atletica, dove ho provato tutte le discipline fino a ...