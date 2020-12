Che cos’è in dettaglio la clausola covid? (Di martedì 1 dicembre 2020) Nella situazione pandemica attuale, inserire una clausola covid all’interno del proprio contratto di locazione per tutelarsi da aumenti di prezzo può essere una strategia vincente. Ma in che cosa consiste questa clausola e come funziona? L’incertezza del mercato e l’importanza del risparmio nelle spese La clausola covid o clausola di salvaguardia è una clausola che serve a tutelare chi vuole affittare un immobile, sia questa una persona fisica in cerca di un’abitazione o un imprenditore che vuole avviare un’attività, da quanto di inaspettato può succedere a causa della pandemia. In un mercato così complesso ed incerto come quello attuale, infatti, le varie offerte sono influenzate da molteplici fattori ed è per questo che vale la pena dedicare la giusta attenzione ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 1 dicembre 2020) Nella situazione pandemica attuale, inserire unaall’interno del proprio contratto di locazione per tutelarsi da aumenti di prezzo può essere una strategia vincente. Ma in che cosa consiste questae come funziona? L’incertezza del mercato e l’importanza del risparmio nelle spese Ladi salvaguardia è unache serve a tutelare chi vuole affittare un immobile, sia questa una persona fisica in cerca di un’abitazione o un imprenditore che vuole avviare un’attività, da quanto di inaspettato può succedere a causa della pandemia. In un mercato così complesso ed incerto come quello attuale, infatti, le varie offerte sono influenzate da molteplici fattori ed è per questo che vale la pena dedicare la giusta attenzione ...

matteosalvinimi : ??BORGHI: CHE COS'È LA RIFORMA DEL MES E PERCHÉ, SE APPROVATA, SAREBBE DEVASTANTE PER L'ITALIA ?? @borghi_claudio… - LegaSalvini : ?????? BORGHI: CHE COS'È LA RIFORMA DEL MES E PERCHÉ, SE APPROVATA, SAREBBE DEVASTANTE PER L'ITALIA Domani, lunedì 3… - MarcoBellinazzo : 'Chi pensa che a Napoli il calcio sia solo calcio non ha capito ancora che cos'è il calcio, né che cos'è Napoli'.… - MiminoRICCIARDI : SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), cos’è, a cosa serve e come creare un account - gucciclouds : RT @Saweetieicyx: Dayane: a me non è piaciuta l’altra volta che ha detto due nomi famosi (Heidi e Naomi) e poi lei, dicendo che non sei il… -

Ultime Notizie dalla rete : Che cos’è Packlink in collaborazione con PayPal lancia una nuova piattaforma di spedizioni in Italia, Spagna, Francia e Portogallo Fortune Italia