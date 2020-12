Champions League, l'Inter è ancora viva: 3-2 al Monchengladbach col brivido Var finale (Di mercoledì 2 dicembre 2020) MOENCHENGLADBACH (GERMANIA) (ITALPRESS) – L'Inter batte un colpo anche in Champions League e riaccende le speranze di qualificazione agli ottavi. Darmian e una doppietta del solito Lukaku stendono per 3-2 il Borussia Moenchengladbach che resta primo a quota 8 ma nel girone B si deciderà tutto nell'ultima giornata: gli uomini di Conte sono costretti a vincere contro lo Shakthar e sperare che tra M'gladbach e Real Madrid non si materializzi un pareggio. ‘Ricordati Inter: le cose vanno meglio con una coca cola” il testo dello striscione apparso sotto l'hotel dei nerazzurri, disturbati in nottata dai tifosi tedeschi. Il riferimento è al precedente del 1971 ma al Borussia Park gli uomini di Conte cercano di mettere subito le cose in chiaro. Con un Lukaku devastante in campo aperto e prezioso con le sponde, gli ospiti ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 dicembre 2020) MOENCHENGLADBACH (GERMANIA) (ITALPRESS) – L'batte un colpo anche ine riaccende le speranze di qualificazione agli ottavi. Darmian e una doppietta del solito Lukaku stendono per 3-2 il Borussia Moenchengladbach che resta primo a quota 8 ma nel girone B si deciderà tutto nell'ultima giornata: gli uomini di Conte sono costretti a vincere contro lo Shakthar e sperare che tra M'gladbach e Real Madrid non si materializzi un pareggio. ‘Ricordati: le cose vanno meglio con una coca cola” il testo dello striscione apparso sotto l'hotel dei nerazzurri, disturbati in nottata dai tifosi tedeschi. Il riferimento è al precedente del 1971 ma al Borussia Park gli uomini di Conte cercano di mettere subito le cose in chiaro. Con un Lukaku devastante in campo aperto e prezioso con le sponde, gli ospiti ...

ilpost : Stephanie Frappart sarà la prima donna ad arbitrare una partita della Champions League maschile - romeoagresti : La #Juventus, in questa prima parte di stagione, è andata a segno con sei giocatori tra campionato e Champions Leag… - juventusfc : #JuveDynamo si avvicina... - 2?? Per la pagina di storia, i due precedenti a Torino! - Gazzetta_it : #UCL #AtalantaMidtjylland, #Gasperini: 'Che fatica in attacco, forse dovrei mettere #Romero...' - ItaSportPress : Inter, Conte: 'Vittoria da squadra vero. Siamo vivi, ma dobbiamo crescere' - -